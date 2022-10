Dal mercato ai progetti | Inter | cosa può cambiare con una nuova proprietà

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)cambierebbe in caso di passaggio di mano? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

... ritrovandosi protagonista, improvvisata ma tenace, di uno spot divertenteritmo incalzante, in ... per poi strutturarsi negli anni e divenire uno dei punti di riferimento neldegli annunci, ...... mentre in 24 minuti la batteria sale20% all'80%. Con cavo da modalità 3 e 11kw corrente ... Solo per ilspagnolo e italiano verrà proposta anche una versione 1.2 turbo benzina. La versione ...L’Ad dell'azienda piemontese sui trend del settore e le ultime novità dell’azienda, tra cui la linea “I Partycolari” ...La società bianconera sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per il centrocampista americano già a gennaio ...