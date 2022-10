A Benevento la ‘Notte Europea dei Ricercatori 2022’

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 22 ottobre 2022, in Piazza Roma a, l’Università degli Studi del Sannio, con inizio alle ore 11.00 e fino alle 23.00, organizza l’evento Unisannio: la ricerca al centro. L’iniziativa che l’Ateneo promuove tra gli eventi della Nottedei2022, rientra nella cornice del Progetto S.T.R.E.E.T.S. in cui sono coinvolti diversi Atenei campani e Istituti del CNR presenti sul territorio regionale. L’obiettivo è quello di avvicinare la ricerca ed ial grande pubblico, con particolare attenzione alle famiglie, agli alunni e agli studenti di tutte le età, contribuendo così a promuovere progetti di ricerca di eccellenza in tutta Europa e ad aumentare la consapevolezza della collettività sull’importanza e sui benefici della Ricerca e dell’Innovazione, ...

