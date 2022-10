Sampdoria | il CdA | 'Presenza di Ferrero non programmata | da verificare condizioni per proseguire l'incarico'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Di seguito il comunicato ufficiale diffuso in giornata da parte della: "In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione in...

Il comunicato dellache prende le distanze dalla presenza allo stadio di Ferrero nell'ultima giornata di ... Ilribadisce con ......ilcompatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico nel rispetto dei suddetti presupposti avendo come unica finalità la tutela dell'U. C.'...Il club blucerchiato ha emesso un comunicato ufficiale dopo l'episodio che ha visto coinvolto l'ex presidente del Doria ...Acque agitatissime in casa blucerchiata tra l'ultimo posto in classifica, la cessione del club che non si sblocca e l'inattesa presenza dell'ex presidente a Marassi durante la partita contro la Sampdo ...