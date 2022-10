Roma - Sampdoria | sui falli di mano Di Bello e il Var hanno preso decisioni corrette | gli errori sono un' altra cosa

(Di martedì 18 ottobre 2022) Insomma,controverse, ma a mio parerea differenza di quanto leggo altrove: gliun'. Leggi Anche L'Inter 'è in vendita': per il Ft questa settimana inizia la ...

In una giornata tutto sommato molto tranquilla dal punto di vista degli episodi arbitrali, la partita clou è il posticipo del lunedì pomeriggio tra. Non è la prima volta che Marassi diventa il campo principale del Var , mentre laha un rapporto molto particolare con i falli di mano in questa stagione. Il rigore che decide ...La vittoria dellasul campo della, targata capitan Pellegrini, si lascia dietro uno strascico polemico a causa della panchina di ZanioloLadi José Mourinho, grazie ad un gol su rigore di Lorenzo ...Ieri, al Marassi, la Roma ha mostrato di essere una squadra compatta, di essere una squadra che vuole andare avanti, nonostante le tante assenze e che assenze! Mourinho ha trasferito la sua ...La vittoria della Roma sul campo della Sampdoria, si lascia dietro uno strascico polemico a causa della panchina di Zaniolo ...