La Svolta

... da parte di Ronzulli, della rimozione ufficiale - e nondi fatto - di Tajani dal ... L'opposizione I gruppi Camera e Senato del Partito democratico hanno accolto l'indicazione di Enricodi ...Infine,fa un passaggio sull' Europa . Al congresso dei Socialisti e Democratici a Berlino, ... "Ho partecipato e sono stato coinvolto in tutti i momenti, compresi quelli più ristretti coni ... Ultimo'ora: Pd: Letta, 'solo da noi opposizione su scelte presidenti Camera' Roma, 18 ott (Adnkronos) - "L'unica opposizione siamo noi. Altre parole nette da parte delle altre opposizioni non si sono sentite sulla scelta che è stata fatta sulle presidenze delle ..."Non dobbiamo essere un'opposizione di comodo e dividerci per un piatto di lenticchi come è successo giovedì scorso", dice Letta ...