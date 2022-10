Nakamura | il Sol Levante sul lungomare di Reggio

(Di martedì 18 ottobre 2022) C'era un giapponese aCalabria, teneva in dotazione un piede sinistro che ci poteva ricamare e quando entrava in campo al Granillo la gente pensava che qualcosa di bello sarebbe successo. E ...

E Shunsukenon li tradiva mai. È di queste ore la notizia che ha smesso di giocare a calcio, a 44 anni è sceso dalla giostra e ha detto ok, può bastare anche così. I tifosi che hanno goduto ..., dopo aver ottenuto la promozione con il suo Yokohama Fc (dalla seconda divisione alla ... non prima di quei retroscena sulla trattativa nelLevante con il Presidente Foti protagonista, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...In un simpatico siparietto social, Parma e Reggina ricordano uno dei tanti precedenti nostalgici con protagonisti Nakamura e Nakata, ma ora che fine hanno fatto i due Parma-Reggina è… “tante cose”. L ...