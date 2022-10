Il desiderio di Spalletti per Roma-Napoli | torna in campo dall’inizio?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cresce l’attesa per il rientro di Frank Anguissa. Il centrocampista delè stato costretto ad uscire al minuto 49 durante la partita del Maradona contro l’Ajax dello scorso 12 ottobre, valida per la quarta giornata di UEFA Champions League 2022-2023. Il calciatore camerunense ha subito un problema muscolare. Gli esami clinici di rito hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Non essendoci stata alcuna lesione, Lucianoha potuto tirare un sospiro di sollievo: Anguissa ha cominciato subito le terapie di recupero ed entro un paio di settimane dovrebbere agli ordini del mister. Anguissa infortunioAjax (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Infortunio Anguissa, le parole di Ugolini Nel frattempo, il noto giornalista Massimo Ugolini ...