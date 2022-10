I nomi dei ministri | Nordio alla Giustizia Tajani e Salvini i due vicepremier

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'ipotetica composizione del nuovo Governo: Ronzulli non c'è, ma Forza Italia avrà Esteri e Riforme (con Casellati). Tra i tecnici GuerriCultura. Sottosegretario a Palazzo Chigi sarà Fazzolari, ...

L'ipotetica composizione del nuovo Governo: Ronzulli non c'è, ma Forza Italia avrà Esteri e Riforme (con Casellati). Tra i tecnici Guerri alla Cultura. Sottosegretario a Palazzo Chigi sarà Fazzolari, ...Nel Pd ballano ancora ipresidentigruppi e, a cascata, degli altri incarichi. Confermare Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera Sembrava un'idea del segretario ...L’ipotetica composizione del nuovo Governo: Ronzulli non c’è, ma Forza Italia avrà Esteri e Riforme (con Casellati). Tra i tecnici Guerri alla Cultura. Sottosegretario a Palazzo Chigi sarà Fazzolari, ...L’incontro di ieri fra i leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è la notizia su cui aprono tutti i giornali di oggi: dopo le tensioni dei giorni scorsi per la d ...