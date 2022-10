Armenia | ritrovamenti nella grotta di Aghitu provano che l’uomo preistorico si curava e disinfettava la casa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott – Troppo spesso a causa di falsate teorie evoluzionistiche, tendiamo a dipingere i nostri più antichi avi come ominidi spaventati dal fuoco, incurvati fisicamente verso atteggiamenti animali e dall’intelletto scimmiesco. Ancora una volta, invece, siamo qui per andare in contrapposizione a tali visioni semplicistiche, soprattutto in Europa, e provando a restituire un pò di dignità storica ai nostri più remoti antenati. Oggi torniamo inma questa volta non per parlare dei frequenti scontri bellici che da sempre la trovano vittima degli eserciti turchi o azeri, bensì per parlare di scienza e archeologia, con una spettacolare scoperta avvenuta in unanei pressi del villaggio paleolitico di. In collaborazione con gli accademici armeni, i ricercatori hanno utilizzato l’analisi del DNA di 36 campioni di ...