Un libro svela i segreti di uno dei capolavori di Billy Wilder | The Apartment

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Ora i film si possono vedere su mille piattaforme tv e abbiamo il potere di fermarli, ricominciare da capo o andare avanti veloci se alcune scene ci annoiano. Impensabile solo pochi anni fa quando, nel buio vellutato di una sala cinematografica, con gli occhi ipnotizzati sul grande schermo, non perdevamo un fotogramma delle preziose pellicole. Non sono passatista e accolgo con entusiasmo infantile qualsiasi novità tecnologica, però devo confessare che provo una forte nostalgia per quel rito celebrato in silenzio con la massima sacralità insieme a dei perfetti sconosciuti e mi auguro che la cosiddetta crisi delle sale sia ancora un effetto della disabitudine dovuta ai lockdown e al protrarsi del loro effetto psicologico. Spero che torneremo in massa al cinema e potremmo invece approfittare della grande offerta casalinga per ...

BadTaste.it Cinema

... mentre Arte tvla vita di Oskar Kokoschka, l'artista antifascista che amava la pace. Questo ... il biografo Gino Agnese e la scrittrice Marella Caracciolo Chia, autrice delUna parentesi ...A svelarlo è ora ilStar Wars: 100 Objects di Kristin Baver, in uscita ad aprile del prossimo anno. Ecco l'estratto in questione: Trovate tutte le notizie sull'esalogia di Star Wars nella ... Star Wars: un libro svela come Yoda è sopravvissuto per vent'anni sul pianeta Dagobah Un libro di Star Wars, in uscita ad aprile, ha svelato come Yoda è sopravvissuto per vent'anni sul pianeta Dagobah ...Com’era il rapporto di Harry e Meghan Markle con il personale di corte Pessimo! Le rivelazioni dell’ex assistente ...