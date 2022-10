Sfilate di avatar | cataloghi online e community brand | il futuro della moda è sul web

Agenzia ANSA

Gli stilisti emergenti, spesso giovanissimi, scelgono il metaverso per farsi conoscere. Una strada percorsa anche da alcuni colossi del ...È un colore intramontabile, ma la sua forte presenza nelleautunno - inverno 2022 è ... proponendo in passerella un paesaggio virtuale di luci al neon, grattacieli e donne -. Rubando ... Modelle e avatar con sfilata phygital l'istituto Marangoni apre a Dubai - Lifestyle L'analisi mette in evidenzia anche che, in Italia, il 78 per cento dei consumatori utilizza Instagram per rimanere aggiornato sulle ultime sfilate ...Con i riflettori puntati sulla Milano Fashion Week, gli ultimi progetti della creative production company mostrano come il digitale sta cambiando le regole del gioco. Dai filtri in realtà aumentata ai ...