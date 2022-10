Monza | UFFICIALE | Peluso entra nello staff di Palladino

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’ex giocatore di Sassuolo e Juventus èto ufficialmente a far parte dellodialFederico, ex giocatore di Sassuolo e Juventus, è ufficialmenteto a far parte dellodeldi Raffaele. Di seguito il comunicato del club biancorosso. COMUNICATO – «ACcomunica che da oggi Federicoa far parte dellodi Mister Raffaele. Nato a Roma il 20 gennaio 1984, da calciatore ha vestito tra le altre squadre le maglie di Atalanta, Juventus e Sassuolo, collezionando 274 presenze in Serie A e disputando anche tre gare con la Nazionale azzurra. Lo scorso 22 maggio ha giocato ...

... ex giocatore di Sassuolo e Juventus, è ufficialmente entrato a far parte dello staff deldi Raffaele Palladino. Di seguito il comunicato del club biancorosso. ...Nuovo ingresso nello staff di Raffaele Palladino a Monza. A comunicarlo, il club brianzolo con una nota: "AC Monza comunica che da oggi Federico Peluso entra a far ...Lo ha annunciato il Monza tramite una nota ufficiale Nuovo lavoro nel calcio per Federico Peluso, ritiratosi a giugno dal calcio giocato all'età di 38 anni. L'ex difensore dell'Atalanta affiancherà Ra ...