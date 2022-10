Meloni-Berlusconi | tensione nella coalizione Oggi l' incontro a Roma | prove d' intesa

... di Forza Italia, a segnare la svolta che potrebbe portare alla tregua tra Silvioe la premier in pectore Giorgia. I due, che si sarebbero scontrati proprio sul ruolo nel prossimo ...Situazione bollente dentro Forza Italia in attesa dell'incontro chiarificatore tra Silvioe Giorgia, previsto nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa a Roma. A tenere banco è sempre il nome di Licia Ronzulli e la possibilità che possa diventare capogruppo al ...Doveva essere un week-end di tregua. E la tregua è stata siglata. Se a matita o a penna, si vedrà oggi. Silvio Berlusconi incontrerà Giorgia Meloni. Non ad Arcore e neanche ...ROMA (ITALPRESS) - "Alla fine si prenderanno a pacche sulle spalle, ma dal giorno dopo Salvini e Berlusconi cercheranno di logorare la Meloni. È una scena già vista". Lo dice il segretario di Azione, ...