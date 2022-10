Agenzia ANSA

Anche Senigallia dimostra che si riparte dalla scuola - ha detto ildell'Istruzione Patrizio Bianchi in un videomessaggio - . A testimoniarlo ci sono 120 scuole da tutta Europa. Una ...Per i danni reali "Voglio pensare che le visite di Draghi, deldell'Interno e di altri esponenti nazionali servano ad aprire un capitolo apposito sulla Regione Marche - auspica l'assessore -... Maltempo: ministro Bianchi, 'Senigallia riparte dalla scuola' Senigallia riparte dal mondo della scuola, un mese dopo l'alluvione che ha causato 12 vittime nel comprensorio, una persona ancora dispersa e danni ingenti. Oggi si è aperta all'Istituto Panzini la 35 ...Politica: Napoli 17 ott. - Il consigliere regionale Attilio Pierro ha presentato richiesta al presidente della giunta Vincenzo De Luca per i..