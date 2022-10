Lautaro raggiunge Milito | ma sapete chi ha fatto più gol in A per l' Inter?

Con il gol segnato alla Salernitana,Martinez ha raggiunto quota 62 in Serie A con l'Inter, eguagliando il suo mentore Diego Milito. Ecco i ...La squadra di Gasperini , superando 2 - 1 il Sassuolo,il decimo risultato utile ... battendo anche la Salernitana (2 - 0, reti die Barella), ha dato un altro segnale di risveglio ...Il Toro raggiunge il suo mentore, colui che ha avuto un ruolo importante per far sì che la trattativa tra Inter e Racing si concludesse per l’approdo a ...Inter, la crisi è alle spalle. Altro successo contro la Salernitana. Per un nerazzurro ha significato un traguardo record ...