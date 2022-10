“Kvara globetrotter | per De Laurentiis è grasso che cola”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Kvichatskhelia scatenato in Napoli-Bologna, il giocatore georgiano ha messo a referto già 7 gol e 8 assist. Il Napoli vince con il Bologna,tskhelia non segna ma è senza dubbio il migliore in campo. Va un po’ così, le qualità del georgiano sono talmente evidenti che è impossibile ignorarle, anche quando in rete ci vanno gli altri. Calciomercato.com ripropone il confronto tratskhelia e Leao e scrive: “Tornando al campionato, i numeri del Napoli sono decisamente da top club. Come quelli ditskhelia. I paragoni con Leao si sprecano. Il portoghese è forte forte ma il georgiano gli sta dando un gran filo da torcere. Soprattutto perché lavora per la squadra mentre il rossonero pensa solo a sé quando attacca. Le qualità disono di livello superiore. Col Bologna ha fatto dei numeri ...