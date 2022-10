Inter-Viktoria Plzen | si va verso soldout a San Siro | oltre 70mila biglietti venduti

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022)promette di trasformarsi in un’altra grande notte di Champions League a San. Sono stati infattiper il match che vedrà i nerazzurri ospitare gli slovacchi: si va quindiun altroalla “Scala del Calcio”, che in questo inizio di stagione sta facendo registrare numeri davvero importanti sia per le sfide dell’che per quelli del Milan. I risultati del botteghino sono così positivi che fanno sorgere più di un dubbio sul nuovo stadio che dovrebbe sostituire San, dal momento che la capienza dovrebbe essere ridotta rispetto a quella attuale. SportFace.