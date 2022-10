Calendario 1^ giornata Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildella 1^diA1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la lunga e magica stagione azzurra, torna lo spettacolo del massimo campionato italiano. Si inizia sabato 22 ottobre con l’anticipo tra Monza e la neopromossa Pinerolo, mentre domenica si svolgeranno le altre sei partite. Le Campionesse d’Italia di Conegliano ospiteranno Bergamo, mentre Novara incontra l’altra neopromossa, Macerata. Poi spazio alle sfide Chieri-Casalmaggiore, Firenze-Busto Arsizio, Vallefoglia-Cuneo e Perugia-Scandicci. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o ...

Alla primaparteciperanno i rappresentanti dell'Associazione Boschetto Fiorito, Anteas Locri, Ambito Territoriale e Circolo Anziani di Locri. Durante le tre giornate previste da...È quanto hanno potuto constatare i carabinieri forestali dell'Umbria all'esito dei controlli nelladi domenica 16 ottobre. Ilvenatorio emanato dalla Regione Umbria ha previsto ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...Il 18 ottobre è la giornata dedicata a questo fisiologico cambiamento che implica tanti cambiamenti nella vita della donna: qualche utile consiglio per affrontarli al meglio ...