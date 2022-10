Calciomercato Torino | è caccia all' attaccante | tutti i nomi sul taccuino

La scorsa estate era stato anche trovato un accordo per il suo approdo sotto la Mole, con il giocatore che era stato addirittura portato in visita al Filadelfia: poi però ildecisero di non ...... operazione di fatto mai portata a termine nella sessione estiva di. Per la finestra invernale degli affari, allora, secondo la testata "Granata", torna di modo il nome di Eldor ...Gli arbitri delle partite dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di calcio, in programma fra domani e giovedì. Genoa-Spal (domani, ore 18): ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...