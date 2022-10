Calcio | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-1**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022), 17 ott. (Adnkronos) -hanno pareggiato 1-1 il posticipo del lunedì della decima giornata diA. I salentini si portano così a 8 punti mentre la squadra di Italiano sale a 10. Padroni di casa in vantaggio al 43' con Ceesay. Dopo un numero di Gonzalez sulla destra, il centravanti gambiano dei giallorossi appoggia in scivolata il gol del vantaggio. Prima e dopo il gol delerano stati annullate due reti ai viola sempre di Cabral. Il pari poi è arrivato ad inizio ripresa, al 48' grazie al colpo di testa dell'attaccante ivoriano Kouame' sul servizio di Cabral. Ilchiude in dieci uomini per l'espulsione di Gallo al 95'.