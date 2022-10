Aggredisce agenti e sfascia la Questura | 22enne arrestato

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima ha litigato con un familiare a casa e poi una volta portato in, ha distrutto con un pugno un monitor di un pc e si è scagliato contro le forze dell’ordine. È successo nel pomeriggio di ieri a Benevento e a finire in manette è stato Salvatore De Luca, 22 anni, assistito dall’avvocato Gerardo Giorgione. Dopo la segnalazione di un familiare che chiedeva l’intervento della Polizia perché il, palesemente alterato, stava litigando con una persona e minacciava di aggredirlo. Una volta sul posto i poliziotti hanno bloccato il ragazzo è portato in. Accompagnato in, il giovane non ha mai placato la sua ira, e prima avrebbe sferrato un violento pugno al monitor del PC, poi avrebbe scaraventato a terra il case dello Spaid; quindi compiva atti di ...

