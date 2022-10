Agenzia ANSA

Le forze ucraine hanno bombardato un deposito di petrolio nella regione di Belgorod inal confine con l'Ucraina, provocando un incendio. A denunciarlo i servizi di emergenza all'agenzia russa Tass. Mentre erano in corso i soccorsi e le operazioni di spegnimento delle fiamme del ...... la regione russa di Belgorod si ritrova di nuovo al centro del conflitto , una guerra di ombre in cui a volte il colpevole è invisibile come un fantasma, altre reale come unmilitare. ... Russia, raid ucraino contro un deposito petrolifero a Belgorod - Mondo Le forze ucraine hanno bombardato un deposito di petrolio nella regione di Belgorod in Russia al confine con l'Ucraina, provocando un incendio. A denunciarlo i servizi di emergenza all'agenzia ...L'edificio dell'amministrazione comunale di Donetsk è stato danneggiato a seguito dei bombardamenti delle truppe ucraine. È l'accusa delle autorità filorussa dell'autoproclamata Repubblica Popolare di ...