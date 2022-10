Paola Enogu si ritira dopo l’amaro sfogo? Le sue parole

(Di domenica 16 ottobre 2022) E’ successo qualcosa che nessuno si aspettava ierila partita che ha visto l’Italia battere gli Stati Uniti e conquistare la medaglia di bronzo ai mondiali di volley. Non ci si aspettavano delle dichiarazioni tanto forti dama sono arrivate. La pallavolista infatti, ha avuto un durissimola partita, tanto da lasciar credere di aver preso una decisione scioccante, quella di lasciare la nazionale. Ma che cosa è successo?la partita, la, che è tra le migliori della nostra nazionale azzurra si è avvicinata al suo procuratore Marco Raguzzoni e si è lasciata andare a unoamarissimo. “Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana – ha detto la ...

MONDIALI 2022 (F) - Lo sfogo di Paola Egonu dopo il bronzo iridato è preoccupante. L'Italia manca di cultura sportiva ed è schiava di un razzismo perdurante.