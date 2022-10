Motta | «L’arbitro non ha fatto una buona partita»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’allenatore del Bologna, Thiago, ha commentato la gara di campionato persa contro il Napoli allo stadio Maradona in conferenza stampa. “C’è rammarico per il risultato, ma per il resto mi è piaciuta la prestazione. Ci sono dei dettagli su cui lavorare, ma abbiamo creato delle difficoltà ad una squadra che nelle ultime gare hatanti gol. Anche chi è entrato hamolto bene”. Al termine della garaha protestato con. Spiega: “Da oggi abbiamo la consapevolezza che questa è la strada giusta, anche se ogni gara è diversa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che vuole giocare e noi abbiamola stessa cosa. Le due squadre hannounasecondo me non ha ...