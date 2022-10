LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | Bagnaia primo in classifica “Con Quartararo caduto | va bene il podio” Quando la prossima gara

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLALADEL MONDIALELA CRONACA DELLAFRANCESCO: “E’, MI SONO ACCONTENTATO DELVINCE IL MONDIALE A SEPANG SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI LE PAGELLE DELLAFABIO: “SONO ANCORA IN BALLO” DUE GARE AL TERMINE: LE PISTE IL PROGRAMMA DEL GP DELLA MALESIA 6.00 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Vi aspettiamo il prossimo fine settimana per il GP di Malesia. Un saluto sportivo. 5.58 Lacompleta del Mondiale: 1. Francesco(Ducati) 233 2. ...