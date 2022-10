L’espansione della NBA in Medio Oriente | e viceversa

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non si tratta certamente di una novità, anzi, ma sono giorni in cui “NBA” ed “espansione” sono finite molto spesso nella stessa frase. E non potrebbe essere altrimenti, con la pre-season che ha fatto tappa a Las Vegas e Seattle, le due principali indiziate per ospitare le franchigie di espansione in caso di (imminente?) allargamentolega a 32 squadre. Un progetto per il quale LeBron James si è pubblicamente rivolto al commissioner Adam Silver candidandosi come proprietariosquadra a Sin City, con uno sguardo che tradiva tutta la sua ambizione. Se una nuova espansione, intesa come allargamento, è un progetto in cantiere da tempo per i verticilega ma ancora in fase di valutazione, il processo di globalizzazione è invece in atto da decenni, su un lungo percorso tracciato dall’ex commissioner David Stern e in cui il ...