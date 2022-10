Lazio-Udinese finisce 0 a 0 Immobile infortunato

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pareggio nella sfida d’alta quota tra ladi Sarri e l’di Sottil. Zero a zero il risultato. La squadra di Sarri conferma una grandissima solidità difensiva e trova il quinto clean sheet consecutivo in campionato. Un risultato che i biancocelesti mancavano dalla stagione 2006/2007, all’epoca l’allenatore era Delio Rossi. È merito di un ottimo Ivan Provedel: rispetto all’anno scorso, quando Sarri alternava Reina e Strakosha, laha trovato un bel portiere che non a caso è stato convocato anche in Nazionale. Oggi ha fatto almeno un paio di decisivi. Se laha messo in mostra una difesa bunker, però, ha anche palesato qualche difficoltà dal punto di vista offensivo. Ovviamente è merito anche dell’che in questo momento è un osso durissimo per chiunque e che è riuscita a far ...