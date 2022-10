George Ciupilan | chi è? La nuova stella del web

Leggi su youmovies

(Di domenica 16 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il web ha dato in questi anni ha dato popolarità a molti giovani. Uno di questi è. Un ragazzo giovanissimo che ha attirato una discreta attenzione. Scopriamo di più su lui. Il mondo digitale ha dato la possibilità di mostrarsi in ogni modo. Per alcuni, il web ha permesso di avere un lavoro