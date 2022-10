Belen Rodriguez Si Confessa | Ecco Tutto Quello Che Non Sapete Di Me!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha rilasciato una lunga intervista a Sette, raccontando retroscena inediti sulla sua vita che finora nessuno conosceva, sul suo passato e sul suo successo…è uno dei personaggi più chiacchierato in assoluto ormai da molto tempo. La showgirl argentina è sempre al centro della cronaca rosa per i più svariati motivi. In una lunga chiacchierata rilasciata alla rivista Sette, però,ha deciso di raccontare alcuni aneddoti della sua vita finora sconosciuti ail pubblico. Laha voluto tralasciareche i suoi fan conoscono bene, per raccontare una serie di dettagli finora sconosciuti.racconta la vita in Argentina e le difficoltà ...