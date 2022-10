Barcellona | Xavi | «Abbiamo dominato | ma è un momento negativo»

(Di domenica 16 ottobre 2022), allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Real Madrid: le sue dichiarazioniha parlato a Dazn dopo Real Madrid-. LE PAROLE – «La sensazione che ho è che siamo in una, in cui ci proviamo fino alla fine senza raccogliere. La sfortuna vera è stata mercoledì. Avevamo l’occasione per guidare la classifica da soli, ma non siamo riusciti a raccoglierla.avuto un’occasione importante prima del rigore, ma siamo in un. Loro alla prima occasione ci hanno segnato l’1-0., ma se non sfrutti le occasioni al bernabeu poi vieni punito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilha avuto la forza di cercare il pareggio ma è stato tradito da Lewandowski e ... Solo Ansu Fati All'ora di giocoha inserito Jordi Alba, Gavi e Ferran Torres per Balde, Busquets e ...MADRID (Spagna) - Il Real Madrid vince il Clasico contro i rivali dele si prende la vetta della Liga in solitaria. Ancelotti battegrazie alle reti del solito Benzema , un altro gol in attesa della cerimonia che gli consegnerà il Pallone d'Oro , ...Xavi si lecca le ferite dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid. "La sensazione che ho è che siamo in una momento negativo, ...La partita Real Madrid - Barcellona di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata di Liga 2022-2023 ...