Torino | Ricci prova a recuperare

- Juve : probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, ... A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, N'Guessan, Adopo,, Ilkhan, ...- Juventus, le ultime window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...!1) Juventus Vlahovic (getty images) Senza Sanabria, Pellegri e, mister Juric proverà a ...Granata spuntati: out Sanabria e Pellegri, anche Ricci verso il forfait TORINO (ITALPRESS) - A Ivan Juric i complimenti non bastano e contro una ...Tutti gli aggiornamenti sul derby della Mole, in programma oggi pomeriggio al Grande Torino (calcio d’inizio alle 18). In casa granata test per Sanabria e Pellegri. Per i bianconeri, Kean spera in una ...