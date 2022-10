Stadio Maradona | tolta una stampella a un ragazzo disabile VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo visto unche ritrae un uomo senza una gamba costretto a lasciare la suae a proseguire verso il suo posto alloaggrappato a un amico poiché, a suo dire, secondo gli steward la suapoteva essere utilizzata come arma”. A renderlo noto è l’associazione “La Battaglia di Andrea”, associazione con sede ad Afragola, nel Napoletano, che si batte per i diritti dei diversamente abili. Ilal quale l’associazione fa riferimento è pubblicato su Tik Tok: unin jeans aiuta un amico in pantaloncini neri, senza una gamba che sale faticosamente le scale dellosaltellando. Una volta nei pressi degli spalti il...

Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna, match in programma domani alle ore 18 allo. "Non voglio fare troppi calcoli ...Il lanciatissimo Napoli ospita il Bologna allo. Sembrerebbe una partita ideale per proseguire la marcia in testa alla classifica e ottenere la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Gli azzurri devono ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il tecnico della capolista svela i piani per l'attacco e mette le mani avanti per lo Scudetto: "La corsa la facciamo solo su di noi" ...