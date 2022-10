Ligue 1 2022 2023 | si ferma il Lorient contro il Reims | Lens batte Montpellier

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Prosegue l’undicesima giornata di, con un sabato con poche emozioni e gol. Siil, che non riesce a trovare la settima vittoria di fila. In casa la formazione di Le Bris non è riuscita ad andare oltre lo 0-0ilnonostante abbia giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo grazie all’espulsione di Lopy. Nel recupero gli ospiti sono stati costretti a difendersi anche in nove uomini, dopo la seconda espulsione, che ha avuto protagonista Agbadou, Domani il Psg avrà la chance di allungare in testa la classifica. In serata è arrivata la vittoria del, che in attesa del match del Marsiglia, si porta in terza posizione a ventiquattro punti.il...