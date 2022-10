Edoardo Donnamaria sconvolto | ” È una minaccia?” | scontro violento | la casa è una polveriera VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo la diretta di giovedì,è finito in una violenta litigata. Sono volate parole pesanti:durissimo(Mediaset Infinity)Una delle situazioni che creano più tensione dentro ladel GF VIP è quella delle nomination. Per quanto si possano creare legami ed amicizie, infatti, il dover fare dei nomi di persone da mandare a rischio eliminazione è sempre occasione di scontri e di battibecchi, più o meno intensi. Dopo la diretta di giovedì 13 ottobre, infatti,è finito al centro di una litigata che nel giro di pochi secondi ha assunto toni pesantissimi. La situazione è sfuggita di mano, sono ai ferri corti.e Antonino ...

... 'Fa troppo il precisino, non mi convince' ha dichiarato. Spinalbese d'altro canto crede che la nomination del compagno sia dipesa dai massaggi di Antonella, con la qualeha in ...All'interno della casa sembra destare scalpore, il suo interesse per un altro concorrente della casa. Che inizialmente sembra accettare scherzosamente le sue avances. Ma che in un ...Belen Rodriguez ha preso seri provvedimenti contro Antonino Spinalbese Qualcuno – interno alla Casa e non – sta supponendo che il modo di ...Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è accaduto l’inaspettato: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto finalmente pace! Dopo una giornata difficile in cui lei ha provocato ...