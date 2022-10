Ad Alice nella citta’ Mahmood presenta il docufilm sulla sua vita Dal 17 al 19 ottobre al cinema

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 ottobre 2022) E’ statoto ieri in anteprima adcittà, sezione autonoma della Festa deldi Roma, “” di Giorgio Testi, ildel cantante vincitore di due Festival di Sanremo (nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco) e ormai considerato tra i piu’ influenti cantautori contemporanei. Autore raffinato, dotato di un timbro vocale unico, e di uno stile innovativo e ricercato,in questoapre se stesso come non ha mai fatto prima, regalando al pubblico la storia della sua. Cio’ che emerge e’ un racconto introspettivo, intimistico, autentico, in cui l’artista descrive i momenti, anche piu’ dolorosi, che lo hanno portato al ...