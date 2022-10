Ucraina | dal nostro gruppo di lettura femminile una lettera aperta per la pace

(Di venerdì 14 ottobre 2022) deldi“A libro aperto” – Patti (Messina) Siamo undi donne che ama leggere e confrontarsi attraverso i libri; laper noi è bellezza, memoria, conoscenza, capacità di guardare se stessi e il mondo che ci circonda con empatia, è ricerca di dialogo; leggere significa imparare ad esercitare la virtù dell’ascolto e della pazienza, cercare di capire i motivi più profondi che portano a dissidi, lotte, guerre, abitudini diverse, modi di vivere diversi, per poi cercare l’armonia che componga un’unica fantasiosa composizione musicale. Per tutti questi motivi non nascondiamo oggi di essere allarmate e a disagio in un contesto generale dove la parola guerra, le parole ‘armi nucleari tattiche’ scorrono sugli schermi delle televisioni, sui giornali, nei social, nelle discussioni della gente comune, ...

RaiNews

Rubini2 Guarda la gallery2019, pre pandemia, al 2022 ecco cosa è successo in Puglia . Il ... 'Oggi la crisi internazionale, il conflitto in, il caro bollette - ha aggiunto Lopane - b ......incentrate sulle cosiddette armi nucleari tattiche da utilizzare sul campo di battaglia in. ...da Mosca hanno portato alcuni a Washington a temere che Krusciov fosse stato rimossopotere e ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 - Meduza: Cremlino vuole cessate il fuoco per preparare nuovo attacco a inizio 2023 - Meduza: Cremlino vuole cessate il fuoco per preparare nuovo attacco a inizio 2023 I movimenti sul fronte ucraino non sono solamente militari. Il Centro del libro cristiano ha avuto la possibilità, fin dal mese di febbraio, di distribuire copie della Bibbia e libri di ispirazione cr ...“L'invio di truppe della Nato in Ucraina per un confronto diretto con l'esercito russo sarebbe molto pericoloso e potrebbe causare una catastrofe globale ”. E' il monito lanciato da Vladimir Putin, al ...