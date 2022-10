Lollobrigida | «Berlusconi? Non ce l’aveva con noi Con Meloni si sentono sempre»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «sicome è normale». Lo dice il capogruppo uscente di FdI, Francesco, in arrivo a Montecitorio. E a proposito del nervosismo di ieri mostrato datra i banchi del Senato «non so con chi ce l’avesse, non credo con La Russa, forse con qualcuno che aveva preso impegni sull’esito di ieri in Senato e non è andata così, ma non certo con Fratelli d’Italia che è un partito che mantienegli impegni, con i cittadini e con gli alleati».sull’elezione di La Russa Quanto all’elezione di La Russa già ieriaveva puntualizzato che «nonle cariche istituzionali sono elette sulla base della maggioranza. Non è la prima volta che accade, ...