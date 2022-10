Gf Vip | Giulia Salemi Asfalta Giovanni Ciacci!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Ciacci non vanno esattamente d’accordo. Li vediamo entrambi in studio al Gf Vip 7, ma tra loro non corre buon sangue per via di alcune critiche che Ciacci aveva riservato allain passato. Ora, la nostra, ha deciso di replicare a quelle parole e lo ha fatto con classe e eleganza,ndo l’ex gieffino. Ecco i dettagli!Ciacci e: ecco i motivi dei loro dissaporiCiacci dopo l’uscita dal Gf Vip, continua ad essere presente in studio in ogni diretta. Nello stesso studio, c’è pure, promossa da Alfonso Signorini come portavoce dei social. Non tutti forse lo ricordano ma, in passato, ...