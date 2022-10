Boldly Go Outside | Timberland presenta modelli per nuove avventure

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è pronta ad affrontare le temperature più rigide con nuovi prodotti innovativi ispirati aiconici per l’outdoor. Le calzature e l’abbigliamento, pensati per le intemperie di questa stagione, includonoclassici rivisitati con uno stile moderno, materiali eco-innovativi e tutte le funzionalità necessarie per poter uscire coraggiosamente all’aria aperta durante la stagione più fredda.ha introdotto il classico Euro Hiker nel 1988, una scarpa da hiking più leggera e flessibile progettata per essere indossata ogni giorno. Oggi,reinterpreta questo iconico modello con una nuova collezione, proponendo stivali caratterizzati da uno stile innovativo e versatilità ad ogni passo, resistenti per i sentieri e comodi per la città. Le scarpe da hiking impermeabili ...