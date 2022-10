Sondaggi Demopolis | l’identikit degli elettori di Fratelli d’Italia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ihanno tracciato per Otto e Mezzodell’elettorato di. Alle elezioni chi ha votato Fdi lo ha fatto per la sua leader Giorgia Meloni (68%), per la coerenza del partito negli ultimi anni spesi all’opposizione (60%), perché crede che Fdi una volta al governo sarà più attento ai temi della sicurezza (53%) e alle politiche economiche e fiscali (51%). Ma da chi è composto l’elettorato che ha votato Fdi alle ultime Politiche? Innanzitutto da uomini (28%) e poi donne (24%) che vivono soprattutto al Nord (28%) e al centro (29%) con il restante al sud e nelle isole (29%). “Il mondo produttivo – spiega il direttore diPietro Vento – ha premiato il partito di Giorgia Meloni: l’ha votato il 30...

