Senato | seduta sospesa per proclamazione subentranti Ecco i 6 senatori più giovani dell’ufficio di presidenza provvisorio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Presiedendo la primadel, la senatrice a vita Liliana Segre ha letto i nomi dei seiri piùche la affiancano nell’ufficio di: Francesca Tubetti (FdI), Anna Bilotti (M5s), Nicola Irto (Pd), Luca Pirondini (M5s), Mario Alejandro Borghese (Maie), Guido Quintino Liris (FdI). La presidente Liliana Segre ha sospeso ladel: la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri è autorizzata a riunirsi in Sala Pannini. Alla ripresa dei lavori, si svolgeranno ladeirie la votazione per l’elezione del presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

