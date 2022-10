Sci alpino | gigante femminile Soelden 2022 | le convocate

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione dello sci. Sabato 22 e domenica 23 ottobre si torna in pista con le prime gare in programma, ile ilmaschile disul Rettenbach. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha deciso di convocare sette atlete, tra cui le campionesse azzurre Marta Bassino e Federica Brignone. Escluse, invece, Sofia Goggia ed Elena Curtoni, che proseguiranno la preparazione in vista delle discese a Zermatt/Cervinia. Le: Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere SportFace.