Infortunio Dybala | c’è lesione | le ultime sui tempi di recupero

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ultimissime in casa Roma per quanto riguarda le condizioni di Paulo, infortunatosi nella vittoria contro il Lecce di domenica tirando il calcio di rigore che ha concesso il secondo vantaggio ai giallorossi. Nella giornata di ieri, infatti, la Joya ha svolto nuovi esami a Villa Stuart, al termine dei quali è salito il livello di ottimismo di medici e staff tecnico per quanto riguarda la presenza del fuoriclasse argentino agli oramai imminenti mondiali in Qatar.RomaLa risonanza magnetica effettuata, infatti, ha riportato unatra il secondo ed il terzo grado al retto femorale destro, il che comporta un tempo distimabile in 5-6 settimane. Questiassicurano ala presenza nelle pre-convocazioni del C.T. ...

