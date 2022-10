Gelosia tra amici | il tabù di cui nessuno parla

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le cose di cui ancora non possiamore liberamente sono molte. Tra le tante, però, ce n’è una che occupa un posto d’onore: latra. Tutti, o quasi, ne abbiamo sofferto, ma in pochi sono in grado di ammetterlo. Un amico o un’amica speciale è un tesoro da custodire, appunto, gelosamente. Per questo, possiamo sentirci minacciati quando vediamo che la “nostra” persona è felice in attività, interessi, conoscenze che non ci coinvolgono. Questo non significa che non vogliamo il suo benessere, ma che temiamo un allontanamento e la perdita dell’esclusività. Come ha spiegato Rocío Monroy, psicologa clinica a El Pais, Quando lacompare in una relazione dizia, c’è un problema di fondo che è la paura che il nostro amico preferisca un’altra persona e, di conseguenza, possa sostituirci. ...