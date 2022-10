(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ilè lapiùche abbiamo, è la nostra storia è e deve essere il nostro domani. Non è più sufficiente, non basta più tutelare l’esistente. Bisogna rigenerare. Per questo abbiamo chiamato il nostro programma ‘RiGenerazione Scuola’, che significa rigenerazione dell’ambiente, ma anche della scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizioin collegamento con i 300che partecipano oggi“Incontri del”, a Lipari. “Una scuola che fa di più, che è più presente nell’ambiente, che studia e ricerca. Generalmente i Paesi vengono descritti per la capitale, invece, il nostro Paese va raccontato per i tanti piccoli borghi che fanno la vita della comunità del nostro Paese. Siate orgogliosi di questo, siate ...

Adnkronos

Scendendo in pista in angelici abitie con un paio di occhiali sul viso, il divo della ... Davantiocchi di tutti insomma, si è compiuta una piccola magia, premiata dalla giuria tecnica con ...Tutti gli ambienti prendevano il nome dai colori dei parati oggi purtroppo scomparsi insieme... La "Sala da ballo" stupisce invece per i suoi stucchie dorati, dovuti alla maestria di ... Bianchi agli studenti: "Mare risorsa preziosa" (Adnkronos) – “Il mare è la risorsa più preziosa che abbiamo, è la nostra storia è e deve essere il nostro domani. Non è più sufficiente, non basta più tutelare l’esistente. Bisogna rigenerare. Per qu ...Conquistata con due partite di anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League, Luciano Spalletti ha lanciato una frecciata a Capello, diventato opinionista televisivo (Sky ...