ATP Firenze 2022 | Lorenzo Musetti | “Grandi progressi al servizio Andrò alle NextGen Finals E il ranking…”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ha esordito alla grande nel torneo ATP 250 di, spazzando via lo spagnolo Bernabe Zapata Mirs con il punteggio di 6-3 6-0. Il tennista di Carrara domani affronterà Mackenzie McDonald per un posto in semifinale. L’allievo di Simone Tartarini si è presentato in conferenza stampa molto orgoglioso della sua prestazione: “Ho definito questa prestazione una delle migliori della mia carriera. Sicuramente dal punto di vista delè stata una prova eccezionale. Voglio continuare a vivere esperienze che mi fanno crescere, quest’anno ne ho vissute tante, come la Davis in Italia e la vittoria di Amburgo. Sono contento di aver confermato la mia presenza a“.è una città speciale per te dal punto di vista tennistico?“A ...

E oggi, tra i tributi degli appassionati che per anni l'hanno seguito sui social, si è aggiunto quello di Lorenzo Musetti dopo aver raggiunto i quarti dell'250 di: "Me lo aveva ...Netta vittoria per Lorenzo Musetti negli ottavi dell'UnicreditOpen, torneo250: il tennista italiano s'è imposto con un secco 6 - 3 6 - 0 sullo spagnolo Zapata Miralles Il ventenne di Carrara ha dominato in poco più di un'ora un avversario che ha ...Matteo Berrettini, eliminato agli ottavi al torneo di Firenze, in corso di svolgimento in questi giorni, parteciperà all'Atp 250 di Napoli in programma dal 17 al 23 ottobre al Tennis Napoli di Viale D ...