Alpine - Alpenglow | manifesto a idrogeno per il futuro di serie - VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con la, l'traccia al Salone di Parigi una linea di confine. La concept è nata per stupire, ma soprattutto è ildel cambiamento a cui il marchio sportivo della Renault andrà incontro nei prossimi anni dal punto di vista della tecnica, del design e della strategia. Siamo in piena Renaulution. Una monoposto a. L'Concept è il punto di partenza di tutte le future. Si tratta di una monoposto da competizione alimentata con un powertrain fuel-cell a(del quale non esistono specifiche tecniche) dalle linee estreme, ispirate alle forme di una tuta alare e al design della A220del 1968. Con oltre 5 metri di lunghezza, oltre 2 metri di larghezza e meno di 1 metro di ...

...//www.gazzetta.it/motori/la - mia - auto/13 - 10 - 2022/salone - di - parigi - 2022 -- prototipo - con - l - idrogeno - a - combustione.shtml'>, una proposta di ...Al Salone di Parigi 2022presenta, la sua hypercar del futuro. Affilata ed elegante allo stesso tempo, laanticipa le forme delle future nate di casa, sia per quanto riguarda il prodotto che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Direttamente dal salone di Parigi, ecco le immagini della show car con cui la casa di Dieppe immagina il proprio futuro. Fatto di modelli sportivi alimentati a corrente e a celle a combustibile. Ma no ...