Al via la prima votazione alla Camera L' augurio di Ettore Rosato ai nuovo deputati

... a partire dallasfida del 20 ottobre contro lo Slavia Praga. La squadra di Spugna, infatti, ... L'Ati Tre Fontane attende da ben 7 anni illibera del Comune per poter installare le torri - ...La nuova legislatura (il 13 ottobre c'è laseduta per eleggere i presidenti di Camera e Senato ) dovrà convertire il decreto in tempi brevi (un pacchetto da 15 miliardi di aiuti), ma anche ...Governo, al via la XIX legislatura. Oggi entrambe le Camere voteranno i rispettivi presidenti. Ci sarebbe l'intesa su La Russa al Senato.I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...