Macaulay Culkin | il Kevin di Mamma ho perso l’aereo | una vita di eccessi e droghe | e poi la rinascita | ecco com’è oggi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In molti si ricorderanno per sempre di lui comeMcCallister, il vivace bimbo diho, film di incredibile successo del 1990 Per molti sarà sempreMcCallister, quel terremoto di bimbo del film di grandissimo successo “ho”, che uscì nel 1990. La fama che travolse quello che all’epoca era un piccolo attore,, e che aveva solo 10 anni, fu enorme.ho-fonte webIl successo travolgente e la depressione Quella popolarità lo ha accompagnato per tutta l’adolescenza e anche quando è diventato adulto. Dopo quel film, che fu campione di incassi al botteghino, il piccolo si cimentò ...

Spettakolo.it

... almeno per la versione originale: dallo stesso Mescudi per il protagonista a Jessica Williams, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Jaden Smith e. Un film che sa ...... sono arrivati Cult , Apocalypse , 1984 e quindi la decima stagione dal titolo Double Feature , divisa in due parti ( Red Tide e Death Valley ) - dove abbiamo visto anche. I nuovi ... 26 agosto 1980, nasce Macaulay Culkin In molti si ricorderanno per sempre di lui come Kevin McCallister, il vivace bimbo di Mamma ho perso l’aereo, film di incredibile successo del 1990 Per molti sarà sempre Kevin McCallister, quel terrem ...La recensione di Entergalactic, splendido film d'animazione targato Netflix, in catalogo dal 30 settembre 2022, che sa coniugare immagini suggestive e grandi emozioni. Che Netflix stesse lavorando mol ...