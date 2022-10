Grande Fratello Vip | Antonino e la festa di compleanno per Giaele | un VIP spoilera la sorpresa VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Vip,Spinalbese e ladidi: Attiliolaalla giovane gieffina AlVip, è tempo di nuovi festeggiamenti e torte a. Nelle prossime orecompirà gli anni e i vipponi non si fanno trovare impreparati per questa nuova. Leggi anche –> clarissa selassie si espone su un gieffino del gfvip 7 lo trovo molto genuino foto Il gieffino organizza ildi… A mezzanottecompirà gli anni e quest’anno festeggerà per la prima volta nella Casa più spiata d’Italia insieme ai suoi nuovi compagni di avventura. ...

Patrizia Rossetti, scoppia una nuova lite con Cristina Quaranta al GF Vip 2022: colpa di un accendino! Si scatena una nuova lite nella Casa delVip 2022 tra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta . Il daytime in onda su Canale 5 oggi 12 ottobre le vede infatti protagoniste di uno scontro in cucina che nasce a causa di un ...Nonna comunque di quelamatissimo diceva semplicemente una cosa: "Aldo nun se discute, è ...trasmessa alla sorella diventata suo malgrado una maschera popolare che quando entrava sul...Le attività pomeridiane dei VIP vengono interrotte da una comunicazione importante da parte del Grande Fratello. Attilio, Carolina e Alberto, dopo essere stati in Confessionale, radunano i loro coinqu ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...